微污染防治及RFID廠務系統方案供應商華景電(6788)受惠半導體廠擴大先進製程投資，2021年第四季及全年營收、獲利、每股盈餘齊創「三高」佳績。董事會決議擬配息5元，盈餘配發率約70.62％。以25日收盤價167.5元計算，現金殖利率約2.99％。

華景電2021年第四季合併營收創3.71億元新高，季增達44.91％、年增達96.89％，毛利率雖降至49.17％的近5季低點，但營益率28.9％，優於第三季22.16％、略低於前年同期29.21％。稅後淨利0.82億元，季增達85.97％、年增達86.96％，每股盈餘2.43元，雙創新高。

累計華景電2021年合併營收創10.89億元新高、年增達49.26％，毛利率50.82％、營益率27％，低於前年51.52％、27.59％，營益率仍創歷史第三高。稅後淨利2.29億元、年增達43.57％，每股盈餘（EPS）7.08元，亦雙創新高。

華景電主要產品為晶圓製程AMC微汙染防治設備及RFID整合派工系統，去年9月29日轉上櫃掛牌。隨著人工智慧（AI）及高效能運算（HPC）處理器需求放量，5G智慧型手機需求續加，半導體先進製程市場需求大增，同步帶動對微汙染防治裝置需求。

華景電的AMC微污染防治設備除了銷售晶圓廠外，亦已跨入記憶體領域等，協助記憶體大廠提升製程良率。而RFID派工整合系統已推展至有自動化廠務需求公司，隨著全球產業市場對自動化需求與日俱增，且屬於毛利率較高的利基型產品，增添未來營運成長動能。

華景電2022年2月自結合併營收0.98億元，雖月減7.68％、仍年增達32.87％，創同期新高、歷史第四高。累計前2月合併營收2.05億元、年增達40.08％，續創同期新高。隨著晶圓代工龍頭加快先進製程裝機速度，法人看好首季營收維持高檔、全年營運可望逐季走揚。