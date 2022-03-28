自2020年新冠病毒爆發迄今，已整整超過兩個年頭，仗賴旅遊為重的東南亞因遲遲未能全開國境，各個經濟成長也首當其衝被影響。因此，從馬來西亞到菲律賓等，一系列東南亞國家目前也相繼宣布，將大幅鬆綁入境抗疫規定，希望為當地約6.5億人口帶來疫前繁榮商機。

過去幾周，當俄烏戰事還是最吸引全球眼球的國際事件時，東南亞各地已悄悄大開國界。例如，澳洲觀光客已重返印尼巴厘島，越南取消外國遊客隔離檢疫，新加坡點頭大型國際會議可以舉辦等。 國際投資業者Mirae Asset Global Investments表示，對於新冠病毒來說，目前除了中國還在堅持零容忍之外，整個東南亞區域都已可跟病毒共存。

其實，從2021下半年這些東南亞國家，無不急迫想要想讓國際旅客可以入境以促進經濟成長。以該區最大經濟體印尼來說，就希望能在2022年達成GDP（經濟成長率） 5%目標。東南亞人口數第二的菲律賓，則是雄心壯志希望能上看7%。

但就投資的角度來看，東南亞地區可以著眼於消費以及旅遊方面。資產管理公司Abrdn建議，消費項目是比較有表現空間的，尤其印尼先天享有豐富的煤炭礦產以及鎳金屬等大宗物資，是全球數一數二主要出口國。

根據印尼iShares MSCI ETF指數，2022年迄今漲幅已有9%，相較全球新興市場下跌7%而言，投資報酬率頗豐厚。同時，Abrdn也認為，印尼國家銀行 (BNI) 等金融股獲利可期。另外，全印尼最大購物中心Pakuwon Jati，以及東南亞最大機動車輛集團Astra International，應該有不小表現空間。

調研單位CrossASEAN Research指出，印尼高達2.8億人口中還有3分之1沒有銀行帳號，因此成長空間很大。當地線上先消費後付款，以及多項金融新創業務，如雨後春筍般蓬勃發展。印尼最大，同時也是東南亞最大的銀行中亞銀行（BCA），以及人氣迅速攀升的網路銀行Bank Jago，各有各不同的老中青擁護者。

分析師認為，東南亞旅遊類股未來將更有表現空間，因為新冠病毒爆發開始，已經有兩年多的時間都無法很自由地去全球各地旅遊，在目前東南亞各國鬆綁旅遊規定之後，該地旅遊業可能會出現爆發性的成長。

以疫前旅遊業占GDP兩成的泰國來說，在當地股市掛牌交易的泰國機場，以及開泰銀行（Kasikornbank）等目前都因疫情拖累蒙受不少損失。泰國觀光業者坦言，若沒有中國大陸觀光客的光顧，當地度假村就不可能再次繁榮起來，因為疫前有4成客源都是來自中國大陸。

東南亞觀光業者憂心，對新冠病毒態度若中國大陸還是執著於零檢出，不要說2022年，連2023年東協旅遊前景恐將堪慮。還有，利率都在歷史低點的印尼以及菲律賓，2022年都非常有可能要升息。長遠來說，對當地經濟是朝向健全發展，不過，短期而言，資金緊縮讓許多投資活動可能縮手。

對馬來西亞以及澳門博弈業者而言，目前業務難免困於疫情所限，但還是樂觀看待未來。在亞洲人愛好挑戰的天性下，相信全球情勢動盪稍歇之際，客群可望明顯回流並提升。