先進光(3362)與安泰銀(2849)簽訂5年期總金額42億元聯貸案，先進光表示，聯貸資金將用於償還既有負債、支應購置機器設備及充實中期營運周轉金需求，儘管目前市場變數多，預期全年還是會比去年好。

先進光電主攻NB鏡頭，2019年起切入美系大廠供應鏈，布局人臉/虹膜辨識等產品成果也逐漸顯現，2021年合併營收為36.5億元，年增14.3%，營業毛利為5.89億元，年減6.2%，合併毛利率為16.16%，年減3.53個百分點，稅後盈餘為407萬元，每股盈餘為0.03元。

為因應品牌客戶需求，先進光向中部科學工業園區台中園區承租土地以興建廠房，此次先進光與安泰銀行簽訂5年期總金額42億元聯貸案，即為中部科學園區興建新廠增購設備及營運資金所需，預計2022年開始逐年添購機器設備並投產。

先進光今年前2月合併營收為6.24億元，年增8.38%，先進光表示，儘管目前市場變數多，預期全年還是會比去年好。