辣椒(4946)公布2021年財報，全年營收不但創下2011年上櫃掛牌以來新低，本業連續第3年虧損，轉投資網石棒辣椒(6468)、碩辣椒(6736)成了救命丹，從交易市場大賣持股變現，全年認列處分利益達1.05億元，讓2021年擺脫虧損，每股盈餘1.79元，但每股淨值去年靠減資在第三季拉到11.32元，第四季又再次跌破票面，回到8.71元。

辣椒2021年僅靠老遊戲《全民打棒球REMASTERED》與《大航海時代Online》支撐，雖然遊戲長青但表現疲乏，《鬥球兒彈平M》、《股神》第四季推出，也沒有帶來太多貢獻，第四季營收也僅有0.14億元，本業虧損依舊在0.15億元左右，本業已經創下連續12季虧損。

總計2021年全年營收0.42億元，為掛牌來新低，營業毛利不到0.1億元，營業虧損0.6億元。轉投資的碩辣椒2019年8月登錄興櫃後，業績表現也是直直落，2019年到2021年連三年虧損，分別虧損0.31億元、0.63億元及0.18億元，每股淨值2021年剩下2.24元，上周五宣布減資8成。

但虧損無礙於成為辣椒的小金庫，從2020年公告從2018年就有計畫的處分碩辣椒持股，兩年來持續從碩辣椒身上提款，加上去年初賣掉另一家轉投資網石棒辣椒最後747張股權，一年來處分利益達1.05億元。而在陸續賣掉股權後，碩辣椒股價從去年高點50元已經跌到上周15元附近，又面臨上周五無預警宣布減資8成彌補虧損，恐怕市場上接刀的小股東欲哭無淚。但處分利益挹注，辣椒營運資金及獲利進補，2021年稅後淨利0.24億元，每股盈餘1.79元。

今年新一款遊戲《我叫MT：經典再現》3月24日正式上市，根據第三方監測平台統計，上市後iOS排名在34及60名之間跳動，估計雙平台假日營業額超過百萬元，而扣除平台抽成及行銷費用，業界估計這款遊戲有機會小賺，至於小品遊戲是否能度過營運寒冬，還要看後續動能。