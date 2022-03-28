烏克蘭總統澤倫斯基周日在談及和平協議時表示，烏克蘭願意保持中立，並就頓巴斯東部地區的地位做出妥協。另一方面，烏克蘭高層官員指責俄羅斯的目的是將烏克蘭一分為二，讓烏克蘭成為南北韓。
澤倫斯基在視訊通話中直接向俄羅斯記者傳達自己信息，但克里姆林宮已先發制人警告俄國媒體不得報導，稱任何協議都必須得到第三方保證，並付諸全民公投。
澤倫斯基用俄語發表談話，他表示：「安全保證和保持中立，以及我們國家的非核地位，我們已準備好這麼做」。
俄羅斯和烏克蘭本周將在土耳其舉行新一輪和平談判，但烏克蘭軍事情報局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）表示，俄羅斯總統普丁的目標，是佔領烏克蘭東部，事實上，是要分裂烏克蘭，就像南北韓一樣。
澤倫斯基在周日晚間發表的視訊談話中表示，他將在任何會談中堅持烏克蘭的「領土完整」。澤倫斯基持續敦促西方國家提供坦克、飛機和導彈，以協助烏克蘭抵禦俄羅斯軍隊的入侵。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。