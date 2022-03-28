烏克蘭總統澤倫斯基周日在談及和平協議時表示，烏克蘭願意保持中立，並就頓巴斯東部地區的地位做出妥協。另一方面，烏克蘭高層官員指責俄羅斯的目的是將烏克蘭一分為二，讓烏克蘭成為南北韓。

澤倫斯基在視訊通話中直接向俄羅斯記者傳達自己信息，但克里姆林宮已先發制人警告俄國媒體不得報導，稱任何協議都必須得到第三方保證，並付諸全民公投。

澤倫斯基用俄語發表談話，他表示：「安全保證和保持中立，以及我們國家的非核地位，我們已準備好這麼做」。

俄羅斯和烏克蘭本周將在土耳其舉行新一輪和平談判，但烏克蘭軍事情報局局長布達諾夫（Kyrylo Budanov）表示，俄羅斯總統普丁的目標，是佔領烏克蘭東部，事實上，是要分裂烏克蘭，就像南北韓一樣。

澤倫斯基在周日晚間發表的視訊談話中表示，他將在任何會談中堅持烏克蘭的「領土完整」。澤倫斯基持續敦促西方國家提供坦克、飛機和導彈，以協助烏克蘭抵禦俄羅斯軍隊的入侵。