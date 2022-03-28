《國際產業》封城防疫 傳特斯拉上海廠將停工 09:282022/03/28 時報資訊 時報編譯柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 彭博社報導，美國電動車大廠特斯拉在上海的工廠擬停產至少一天。這個中國金融中心已宣布分兩階段封城，以進行新冠病毒普篩。 報導指出，知情人士透露特斯拉上海廠將於周一停工，且特斯拉尚未通知該廠員工在周一之後是否復工或延長停工時間。 特斯拉尚未立即回應路透社的置評請求。 上海市政府周日表示，在封城期間，所有企業和工廠必須暫時停工或採遠距辦公。 在本月早些時候，由於中國收緊防疫限制，特斯拉上海廠不得不停工兩天。之後特斯拉表示，公司將盡最大努力維持該廠運作。 無罩接觸確診警 林右昌採陰居隔3天 全球傳動員工確診 停工清消 #特斯拉 #停工 #封城 #上海廠 #工廠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 經濟影響廣泛 上海疫情升溫仍難封城 17:262022/03/26 財經 台船造潛艦效率不彰 黃曙光嚴責 04:102022/03/28 政治要聞 少了俄羅斯石油 特斯拉笑了 10:002022/03/26 財經 16檔題材熱炒 一馬當先 04:102022/03/27 財經要聞 新泰塭仔圳首座公園年中動工 融入在地加工廠文化特色 11:592022/03/26 生活 BMW i8停「特斯拉車位」遭曝光車牌 網笑：有錢能任性 17:132022/03/26 社會 雜音多 造紙三雄H2倒吃甘蔗 04:102022/03/28 證券．權證 高雄化工廠群聚擴大 今再增4本土個案 11:362022/03/26 生活 上海社經功能重要 防疫不封城 04:102022/03/27 產業財經 高雄化工廠案匡5460人均採陰 邁：恐還有確診者 04:102022/03/26 生活新聞 大潭電廠爆海量移工確診將停工？鄭文燦：看疫調結果 14:072022/03/27 生活 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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