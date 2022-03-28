彭博社報導，美國電動車大廠特斯拉在上海的工廠擬停產至少一天。這個中國金融中心已宣布分兩階段封城，以進行新冠病毒普篩。

報導指出，知情人士透露特斯拉上海廠將於周一停工，且特斯拉尚未通知該廠員工在周一之後是否復工或延長停工時間。

特斯拉尚未立即回應路透社的置評請求。

上海市政府周日表示，在封城期間，所有企業和工廠必須暫時停工或採遠距辦公。

在本月早些時候，由於中國收緊防疫限制，特斯拉上海廠不得不停工兩天。之後特斯拉表示，公司將盡最大努力維持該廠運作。