俄羅斯入侵烏克蘭使已經高漲的通膨如火上添油、聯準會釋出政策立場將轉為更加「鷹派」的訊號、美國債息曲線正趨於平坦，再加上美國消費者信心下滑，專家警告種種跡象顯示美國經濟陷入衰退的警報聲已經響起。美國經濟真的將陷入衰退嗎？除了美國公債殖利率曲線這個傳統指標之外，幾個社會現象或許也能透露出經濟波動的信號，人稱葛老、曾擔任聯準會主席的葛林斯潘（Alan Greenspan）曾經表示，經濟衰退了嗎？這個問題的答案就藏在男士的內衣褲裡。

●債息曲線趨平 經濟復甦恐夭折

烏克蘭戰爭、通膨熱到發燙，再加上央行可能加快升息，經濟學家警告，美國兩年前展開的經濟復甦正面臨夭折的風險。近來美國公債殖利率曲線趨於平緩、長短期債息差快速縮小，亦釋出經濟即將衰退的警訊。

美國10年期公債和2年期公債之間的利差目前約為0.2%，較一年前的約為1.5%大幅縮小，顯示長短期債息曲線接近「倒掛」（息差由正轉負），而過去60多年來，債息曲線倒掛幾乎準確預測了美國每一次的經濟衰退。

根據舊金山聯準銀行所做的研究，自1955年以來，美國每一次經濟衰退之前都會出現債息曲線倒掛的情形。

雖然債息曲線「倒掛」通常預告經濟可能在12個月內陷入衰退，但也曾出現數年後才陷入衰退的情況。例如美國債息曲線曾在2005年倒掛，但一直到2007年金融海嘯才引爆了「經濟大衰退」（Great Recession）。最近一次債息曲線「倒掛」發生在2019年，而美國經濟也確實在2020年陷入衰退，但起因卻是百年一遇的這場大流行病。

高盛上周將今年底美國10年期指標公債殖利率預測從2.25%調升至2.7%，並預估到2022年底和2023年底，美國2年期公債殖利率將分別升至2.9%和3.15%。這表示，高盛預期10年期和2年期債息曲線將在今年底小幅「倒掛」，但也強調這未必代表經濟衰退將隨之而來。高盛表示，在通膨高漲的環境下，名義（Nominal）債息曲線通常較容易出現「倒掛」，但現在可能需要幅度更大的倒掛，才能產生與最近周期相同的經濟衰退機率。

●衰退風險有多高？專家：令人膽戰心驚

儘管如此，專家們仍然把美國經濟將衰退的警報拉的震天響。

知名富豪投資人伊坎（Carl Icahn）日前接受媒體訪問時警告通膨飆升已經成為經濟的最大威脅，再加上俄烏戰爭帶來更多不確定性，美國經濟可能陷入衰退或更糟。聯準會透露不排除在一次或數次會議上升息50個基點（2碼），伊坎表示：「我真的不知道他們這樣做是否就能實現『軟著陸』，這將是一段艱難的著陸過程」。

穆迪分析（Moody's Analytics）首席經濟學家贊迪（Mark Zandi）表示，未來12個月美國經濟陷入衰退的機率超過三分之一，「衰退風險高得令人不安，而且還在升高」。(3-1)