在俄羅斯入侵烏克蘭之前，經濟學家原本期望能源價格和整體通膨將在今年春、夏季回落，如今汽油、食品、金屬和其他原材料的價格都在大漲，通膨前景已經惡化。

美國2月消費者物價指數（PMI）較去年同期大漲7.9%，創下40年來美國年通膨率的新高記錄，然而這項數據尚未反映俄烏戰爭的影響。如果通膨形勢持續惡化，聯準會將不得不加大抑制通膨的力道。

密西根大學上周公布的美國3月消費者信心指數終值從前值59.7下修至59.4，為連跌第三個月，並改寫2011年8月來新低，顯示物價持續高漲和俄烏戰爭令美國消費者感到不安。

贊迪表示，烏克蘭戰爭顯然正在升高通膨預期，這對一直想平撫通膨擔憂的聯準會而言，是一個不祥的形勢發展，當美國家庭和企業都預期價格將上漲，央行就會開始緊張，因為這可能變成一個「自我應驗的預言」（self-fulfilling prophecy）。這是一條不行跨越的紅線，因此聯準會勢必非常激進。

在聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）最近公開發表升息立場更為強硬的言論後，已有多家華爾街大行調升對聯準會升息的預測，高盛、摩根士丹利預期美國央行將在5月和6月政策會議上各升息50個基點，美國銀行預期聯準會將在6月和7月決策會議上各升息2碼，也可能提前在5月和6月動作。花旗預期聯準會將在5、6、7和9月各升息2碼，在10月和12月會議各升息1碼。

此外，包括克里夫蘭聯準銀行總裁梅斯特（Loretta Mester）、舊金山聯準銀行總裁戴利（Mary Daly）和紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）等美國央行官員均在上周表態對5月升息2碼抱持開放的態度。向來「鷹派」立場鮮明的聖路易斯聯準銀行總裁布拉德（James Bullard）更主張5月到7月的每次央行會議都應該升息50基點，到今年底時聯邦基金利率應升破3%。

對聯準會而言，連續兩場會議都升息2碼是極其罕見的動作，自1994年以來就未曾發生過。贊迪警告，聯準會踩剎車的力道越猛，這輛車熄火和經濟陷入衰退的可能性就越大。

聯準會主席鮑爾日前在發表演說時對經濟軟著陸表達樂觀的看法，他表示過去美國央行總是能在不導致經濟崩潰的情況下抑制住通膨，並舉出1965年、1984年和1994年作為例子，稱軟著陸在美國貨幣政策史上相當常見。

但美國前財政部長桑默斯（Larry Summers）對鮑爾的說法非常不以為然，上周他在《華盛頓郵報》專欄中批評聯準會是「一廂情願和妄想」，並形容該央行預期通膨會在炙熱的就業市場中迅速降溫很「荒謬」。

桑默斯此前曾警告，聯準會的政策已使美國經濟走上大規模衰退和停滯性通膨（stagflation）的道路，這個毒藥般的組合使美國在1970年代末至1980年代初陷入噩夢般的經濟危機。

贊迪則認為，美國發生停滯性通膨的機率很低，因為聯準會將盡一切所能防止此事發生，甚至將不惜讓經濟復甦畫下句點，「當我們似乎將陷入停滯性通膨時，聯準會就會把我們推入衰退」。

●經濟將衰退？葛老：答案在男士的內褲裡

如果覺得利率、升息、倒掛等硬梆梆的數據和專門用語令人難以消化，專家表示一些社會現象或許也能透露出經濟興衰的端倪。

曾擔任聯準會主席的葛林斯潘表示，經濟是否將衰退的答案就藏在男士的內褲裡，他認為男性內褲的銷售情況可以做為重要的經濟預測指標。(3-2)