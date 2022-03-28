葛老認為最私密的衣物非男性內褲莫屬，這類衣物的銷售通常很穩定，如果銷量明顯下滑，可能意味著男士們手頭拮据，認為沒必要把錢花在沒人看到內褲上。事實上，男性內褲指數確實存在，也支持葛老的理論。美國男性內褲銷量在2007年至2009年的「經濟大衰退」期間大幅下滑，但隨著經濟復甦在2010年反彈成長。

這只是專家們試圖預測經濟榮枯興衰的眾多奇異方式之一，其他還包括知名的「摩天大樓詛咒」、口紅效應，以及大賺寂寞財的約會網站。

Barclays Capital曾擔任房地產分析師的董事勞倫斯（Andrew Lawrence）在1999年創立「摩天大樓指數」（Skyscraper Index），也稱作「勞倫斯魔咒」或「摩天大樓詛咒」，其理論是摩天大樓數量增加時，經濟衰退或股市蕭條往往正在逼近；當全球最高摩天大樓的記錄被打破時，經濟衰退或經濟危機可能已經迫在眉睫。這是因為此類超大型工程在啟動時，往往是政府實施寬鬆政策和經濟洋溢過度樂觀之際，而當摩天大樓即將竣工之際，往往也是低利信貸、過度投資、投機猖獗吹起的泡沫瀕臨爆裂之時，這是經濟已經到頂的跡象，也是政府開始收緊政策的時候。

例如，紐約市帝國大廈（Empire State Building）於1930年落成後，便遇上「經濟大蕭條」（Great Depression）。西爾斯大廈（Sears Tower）—現為芝加哥地標威利斯大廈（Willis Tower），以及世界貿易中心雙子星大樓（Twin Towers）都在1970年代初啟用，隨後美國經濟便陷入停滯性通膨。2009年10月哈里發塔（Burj Khalifa）的外部工程竣工，兩個月後杜拜政府差一點發生債務違約。

勞倫斯表示，即使將這個指數追溯到1800年代後期，仍可以發現經濟危機與世界最高樓竣工之間的關聯性。

雅詩蘭黛前董事長勞德（Leonard Lauder）在21世紀初的網路泡沫化時期提出「口紅指數」（Lipstick Index），他注意到化妝品、尤其是口紅的銷售情況往往是經濟形勢的「反向指標」，在經濟不景氣的時候，女性傾向於購買口紅這類實用、且不必花費太多的奢侈品，例如在2001年秋季美國的口紅銷量大幅成長11%，而在更早的「經濟大蕭條」時期，化妝品銷售整體成長25%。

但隨著美妝品越來越普及、種類越來越多，口紅理論必未都能反映女性收緊消費的現象，甚至有人提出「指甲油」的銷售情況似乎比口紅更具參考性。2020年當新冠肺炎導致經濟陷入衰退時，雅詩蘭黛執行長Fabrizio Freda表示，顧客們戴上口罩又在家上班，口紅指數已被護膚品項所取代，他表示「保濕指數」已經取代口紅指數，但仍不離口紅指數的概念。

約會網站也被視為經濟與股市的觀察指標之一，提出「寂寞經濟學」的人認為比虧錢更慘的，就是虧錢又孤單寂寞冷，因此在經濟蕭條時，像Match這類約會網站往往大發利市。在2009年的「經濟大衰退」期間，交友平台Match第四季獲利創下7年新高。2020年新冠疫情開始肆虐全球，Match股價在2020年3月至2021年3月就飆漲了141%。這完全可以理解，當時全球經濟活動頓時凍結、失業人口爆增，而閒賦在家的人有大把時間「滑爆」約會網站抒解寂寞。

值得注意的是，如果現在這個指標仍然適用，那麼分析師可能要留意了。Match的競爭對手Bumble在本月稍早前發布的去年第四季業績報告優於市場預期，且今年的成長前景強勁，並獲得分析師調升投資評級，股價應聲飆漲22%。

當時Jefferies股票分析師Brent Thill表示，Bumble預估其平台本財年營收將成長34%～36%，這是最大的驚喜。Cowen股票分析師John Blackledge表示，Bumble平台的增長強勁，尤其在國際市場，該公司還預期今年俄烏戰爭給公司營收帶來的效應將達到2000萬美元。(3-3)