遠傳(4904)併亞太電(3682)掀波瀾，亞太電董事會以低於淨值、折價近2成的價格與遠傳合併，引發小股東不滿，近百名小股東籌組亞太電信自救會，向金管會主委黃天牧、證期局、證交所、投資人保護中心陳情，且身為亞太電第三大股東的台鐵漠視這宗合併案，交通部顯然失職，自救會不排除向亞太電信董事會獨董、交通部台鐵局提出背信等告訴。

今年亞太電董事會在2月25日公告將以每0.0934406股換取遠傳股票1股，當天日亞太電收盤價為7.97元，遠傳收盤價69.3元，折價幅度高達18.75%，被併公司不是溢價收購，而是出現不合常理的「折價購併」，導致隔天亞太電股價大幅下跌。

亞太電自救會成員提出許多質疑，第一，亞太電信去年第四季每股淨值為6.81元，宣布收購當日亞太電信收盤價為7.97元，換算收購每股價格僅6.475元，明顯低於市價及每股淨值。

再者，遠傳2021年9月以每股10元參與亞太電信私募普通股，當時遠傳委任會計師李孟修評估10元是合理價格，但這次合併遠傳遠傳仍委任同一會計師鑑價，卻剩下6.475元，半年時間亞太電信經營狀況無重大不利變化，鑑價結果竟然天差地遠。

自救會小股東也抨擊亞太電董事會成員沒有確實把關，亞太電獨董楊熙年2月23日請辭，時間卻在2月25日董事會討論合併敏感前夕，如果楊熙年成了落跑獨董，加上亞太電信原本就少了1席獨董，只剩下1席獨董的董事會通過的合併案，罔顧公司治理精神。

另外，亞太電信大股東台鐵持股6.06%，握有2席董事，也是亞太電信第三大股東，卻漠視此次合併案不合理之處，眼睜睜看著政府持有的亞太電信被賤賣，台鐵及交通部高層完全不盡監督之責，交通部應該出來對人民說清楚。

亞太電100張以下的小股東高達12萬4988人，持股比例21.58%，2成小股東被大股東綁架，跟著陪葬，若以亞太電信年平均股價8元扣除併購價6.475元計算，再去乘上這21.58%的股數，亞太電信小股東總計損失高達14.21億元，這些金額要向誰求償。而台鐵局歸交通部管轄，持有6.06%亞太電股權，預估台鐵局損失4億元，交通部沒監督，預期損失卻要全民埋單，交通部難辭其咎。

亞太電自救會希望匯集超過12萬小股東，一起反對此次合併案，並已有小股東向投保中心、證交所、金管會等陳情，並希望金管會、NCC等主管機關否決此次合併案，要求2家公司董事會重新聘請第三方鑑價機構提出合理價格，維護所有亞太電信股東權益。

此外，小股東也已經寄發存證信函給獨立董事，希望對此次低價併購合理性給予回覆，以釐清法律責任歸屬，未來不排除針對董事會成員提告。