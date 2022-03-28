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「小皇帝」詹姆斯28日雖在次節扭傷腳踝，卻仍帶傷上陣轟下39分，可是湖人浪費上半場一度領先23分優勢，慘遭鵜鶘最後以116比108逆轉擊敗，也讓32勝43敗的鵜鶘，戰績超越31勝42敗的湖人成為西區第9，湖人接下來在附加賽處於相當不利位置。

才剛歸隊的詹姆斯首節就拿11分，卻在次節才打1分51秒，自己扭到左腳踝倒地，但他跟沒事一樣繼續上場，更接連投進三分外線，幫助湖人打出13比0，轉眼擴大領先到23分，上半場結束，湖人69比49領先，詹皇半場就摘25分。

可是鵜鶘下半場完全變成看小將莫菲發威，讓他不斷遠投近切得分，轉眼就幫鵜鶘追平比數，鵜鶘更靠瓦蘭丘納斯末節最後8分12秒兩罰俱中超前，比賽從此陷入互有領先僵局，打到最後59.1秒，瓦蘭丘納斯的上籃，幫鵜鶘5分領先。

詹姆斯接著搶投三分球沒進，麥科倫最後29.5秒的拋投，雖被詹姆斯搧出界外，裁判經過重看之後，確定這是妨礙中籃，鵜鶘擴大領先到7分，然後換成蒙克三分不進，比賽幾乎大勢底定，赫伯特瓊斯最後19.5秒兩罰俱中帶走比賽勝利。

相隔10天傷癒復出的英格拉姆，面對老東家轟下全隊最高26分，外加7籃板、5助攻，莫菲替補拿下21分，瓦蘭丘納斯19分、12籃板，麥科倫18分；湖人除了詹姆斯，得分次高的是蒙克23分，韋斯布魯克18分，其他球員得分都沒上雙。