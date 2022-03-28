據大陸國家衛健委今天（28日）通報，昨天（3月27日0—24時）新增確診病例1275例。其中境外輸入病例56例，本土病例1219例。由於上海的無症狀感染者達3450例，數量居全大陸之冠，從今天（3月28日）5時起，上海市以黃浦江為界，分區分批實施核酸篩查。封控區域內，大眾運輸系統和計程車、網約車停運，住宅社區實施封閉式管理，所有人員足不出戶、居家上班、遠距教學，人員和車輛只進不出。

在本土確診病例1219例當中，吉林1086例占最多，其中長春市706例、吉林市367例、四平市11例、遼源市1例、松原市1例、上海50例，其中閔行區20例、徐匯區6例、寶山區5例、靜安區4例、普陀區4例、浦東新區4例、嘉定區3例、黃浦區2例、虹口區1例、松江區1例；

遼寧12例，其中瀋陽市5例、葫蘆島市4例、鞍山市2例、營口市1例；

黑龍江10例，其中哈爾濱市9例、七台河市1例；

福建9例，其中泉州市8例、南平市1例；

河南9例，其中周口市8例、漯河市1例；

天津8例，其中西青區4例、靜海區2例、河西區1例、河北區1例；

山東8例，其中泰安市4例、濱州市3例、淄博市1例；

河北7例，其中廊坊市3例、唐山市2例、秦皇島市2例；

廣東4例，其中肇慶市2例、深圳市1例、東莞市1例；

陝西4例，均在安康市；

江蘇3例，其中泰州市2例、徐州市1例；

安徽3例，其中蕪湖市1例、淮南市1例、六安市1例；

浙江2例，其中嘉興市1例、台州市1例；

江西1例，在南昌市；

廣西1例，在桂林市；

雲南1例，在德宏傣族景頗族自治州；

甘肅1例，在蘭州市。

此外，大陸昨天報告新增無症狀感染者5134例，其中境外輸入138例，本土4996例。

在本土無症狀感染者4996例當中，上海3450例占最多，其中浦東新區1420例、閔行區596例、徐匯區274例、嘉定區249例、崇明區237例、松江區189例、寶山區89例、普陀區67例、靜安區65例、黃浦區55例、長寧區46例、奉賢區45例、青浦區43例、楊浦區35例、虹口區26例、金山區14例；

吉林907例，其中吉林市571例、長春市330例、四平市5例、松原市1例；

福建179例，其中泉州市176例、漳州市3例；

河北144例，其中唐山市108例、廊坊市35例、石家莊市1例；

遼寧114例，其中瀋陽市65例、營口市38例、大連市8例、錦州市2例、遼陽市1例；

山東58例，其中濱州市38例、濰坊市16例、青島市1例、泰安市1例、威海市1例、聊城市1例；

安徽35例，其中淮南市14例、蕪湖市12例、銅陵市6例、淮北市1例、滁州市1例、阜陽市1例；

廣東18例，其中深圳市6例、肇慶市5例、東莞市3例、佛山市1例、茂名市1例、汕尾市1例、清遠市1例；

江蘇16例，其中蘇州市7例、南通市5例、南京市1例、徐州市1例、揚州市1例、宿遷市1例；

黑龍江15例，其中哈爾濱市7例、佳木斯市7例、鶴崗市1例；

廣西12例，其中防城港市9例、桂林市2例、崇左市1例；

雲南11例，其中德宏傣族景頗族自治州5例、文山壯族苗族自治州4例、紅河哈尼族彝族自治州2例；

甘肅11例，其中蘭州市10例、甘南藏族自治州1例；

天津8例，其中河北區3例、河東區2例、西青區2例、河西區1例；

江西7例，其中南昌市6例、上饒市1例；

河南5例，其中漯河市3例、南陽市1例、周口市1例；

浙江3例，其中杭州市1例、嘉興市1例、舟山市1例；

湖北2例，其中鄂州市1例、黃岡市1例；

內蒙古1例，在通遼市。

★上海全市開展新一輪核酸篩查 浦東、浦南和浦西地區分批封控

由於上海的無症狀感染者數量居全大陸之冠，上海市新冠肺炎疫情防控工作領導小組辦公室昨晚（27日）發佈消息，從今天（3月28日）5時起，上海市以黃浦江為界，分區分批實施核酸篩查。第一批，浦東、浦南及毗鄰區域（包括浦東新區全區，奉賢區全區，金山區全區，崇明區全區，閔行區浦錦街道、浦江鎮，松江區新浜鎮、石湖蕩鎮、泖港鎮、葉榭鎮）先行實施封控，開展核酸篩查，4月1日5時解封。同時，浦西地區重點區域繼續實施封控管理。第二批，4月1日3時起，對浦西地區實施封控，開展核酸篩查，4月5日3時解封。

封控區域內，暫停公交、地鐵、輪渡、出租汽車、網約車運行。封控區域內，住宅小區實施封閉式管理，所有人員足不出戶，人員和車輛只進不出。封控區域內，所有企業實施封閉生產或居家辦公。