俄烏戰爭無解，雙方始終無法達成協議，歐、美持續加強制裁，俄羅斯總統普丁不但在戰爭方面沒有縮手，也對歐美各國的制裁提出回應了，首先，俄羅斯宣稱連通中亞和黑海主要的油管遭暴風雨破壞需進行修繕，預估每日減少100萬桶原油；其次，普丁要求對俄不友好的國家，要以盧布(俄羅斯貨幣)作為購買天然氣的支付貨幣；最後，美駐俄羅斯外交官遭驅逐，種種跡象看來，俄羅斯即使無法攻佔烏克蘭，也沒有打算縮手，戰爭會繼續一陣子。

俄羅斯是全球第二大原油出口國，世界其他產油國很難補上缺口，供需持續吃緊，國際原油本周漲幅將近20％左右，能源價格上漲，將帶動通膨持續升溫，原物料漲勢一發不可收拾，最好的抗通膨方式，還是投資股票。

通膨問題越演越烈，為有效控制通膨，美國已經正式啟動升息循環，象徵性的升息1碼，理論上，升息會導致市場資金緊縮，會壓抑股價走勢才對，隨著原油價格持續高漲，美國FED官員相繼發表5月要升息2碼的看法，股市卻逆勢大幅上漲，最主要的原因就是金融海嘯以來，美國FED很習慣用QE（量化寬鬆）印鈔救市，多年來創造出大量的貨幣，光是2020年新冠疫情後，就創造將近5兆美元的資金，未來即使美國升息至2％，對整體市場資金影響有限，資金充足下，全球股市仍有機會挑戰新高。

加權股價指數在17000點形成了一個很明確的W底支撐後，升息、戰爭利空也無法阻擋持指數持續向上墊高，航運、鋼鐵、化肥等主流類股也相繼表態，類股將持續輪動，油價向上漲，預期電動車需求將大幅提高，台灣唯一生產電動車的公司就是鴻海，上周四外資出現近一年來，少見的大幅買超鴻海，而投資買超幅度也有擴大的跡象，電動車題材發酵下，鴻海有機會領軍電動車類股再起風雲，相關類股可以觀察鴻海、怡利電、康普、立凱、台半。

（本文作者為摩爾投顧分析師何基鼎）

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