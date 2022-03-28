台灣多縣市爆出COVID-19疫情，昨日有83例本土個案及120例境外移入。今日防疫概念股挺身而出，多頭士氣如虹，毛寶(1732)開盤跳空鎖在漲停板40.25元，康那香(9919)、恆大(1325)開高直奔漲停，敏成(4431)及南六(6504)漲幅在5%左右。

台灣本土疫情突然嚴峻，引發各界的擔憂，昨日新增83例本土個案，而且在多點爆發，是2021年6月27以來的最高本土個案數，昨另新增120例境外移入個案，單日總數破200例，也是2021年6月中旬以來最多紀錄。原訂4月要放寬的口罩配戴政策已經確定暫緩實施。

台灣近期疫情個案開始增加後，毛寶量價開始增溫，讓公司主攻居家清潔用品，向來被視為防疫概念股指標，今日一馬當先，開盤率先鎖在漲停板，開盤20分鐘，買單超過3800張搶著要買。毛寶110年合併獲利1941萬元，每股稅後0.46元，每股擬配息0.35元。

康那香台灣疫情穩定之後，股價沉寂了好長一段時間，今日開盤開高走高，鎖在漲停板25.55元，開盤20分鐘，買單超過2000張在排隊。2021年受疫情趨緩影響，市場口罩需求大幅減少，康那香2021年下半年出現營運虧損，2021全年度稅後淨利9855萬元，EPS0.5元。董事會25日通過決議，今年發放0.3元的現金股利。