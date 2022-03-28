一名外送員分享，近期遇上顧客下單選擇貨到付款，卻在餐點送抵時，佯裝無法下樓取餐並藉口賒帳，要求外送員向系統回報客人未支付金額，但實際上此為新興詐騙手法。文章曝光後，引起不少同行出面喊聲，分享應對方法。

一名外送員在臉書社團《UberEats/FoodPanda外送員討論區》發文，稱26日遇到一筆詐騙訂單，一名客人選擇貨到付款，但餐點送到門口時，改傳訊息自稱正在居家檢疫不方便面對面取餐，若餐點需要付款，請外送員先向系統回報「未支付金額」，他則會再以信用卡扣款付錢。

外送員分享客人佯裝無法下樓付款，請他改向系統回報「未支付金額」。（翻攝自臉書社團《UberEats/FoodPanda外送員討論區》）

實際上，UberEats平台的確有開放外送員回報「未支付金額」之功能，僅限於使用現金收款的外送員，目的是為了讓交易有彈性付款空間，倘若消費者臨時現金不夠支付，外送員便可以此方式讓其「小額賒帳」，消費者後續須結清款項才可繼續下單。

但近日以來卻頻傳民眾利用此手法吃霸王餐，有心人士向外送員要求填寫未支付金額，待收到系統帳目後，卻改口向客服反映當時餐錢已付清，客服以顧客意見為上，改向外送員扣錢，讓不少外送員慘成冤大頭。

原PO表示，他收到訊息後心想「還真的讓我遇到了」，並透露自己後續認為此單已無效，便照流程將餐點送回店家作結，不讓有心人士得逞。

文章曝光後，立刻引起同行討論，不少外送員在留言區直呼近期也遇上相同經驗，客人不外乎就是賴帳吃霸王餐，其他網友則表示，建議外送員若遇到此種客人，首要步驟是回報客服，讓客服替此客人作註記，才不會白白讓對方詭計得逞。