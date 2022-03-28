外資近期連三買台積電，促使股價從波段低點555元彈升至598元，有望重返600元大關，甩開前些日子重挫將近2成的陰霾，然而有網友翻出上周交易日的進出明細點出，花旗與美林持續賣超台積電，此外不少人認為，外資大賣小買，且台積電ADR都還沒出現夠有力的反彈表現，台積電後市仍存在隱憂。

工商時報報導，外資機構法人從1月18日至3月16日賣超台積電58萬張，賣超金額高達3449億，但近期在3月17日出現回補，7個交易日內回補總值208億的台積電持股，近三個交易日更是連續性買超共1.8萬張，是1月中旬連五買以後所出現的最長連續買超天數。法人指出，無論從外資近期回補的時間點、買超短期續航力來看，確實都有轉強跡象。

此事引起PTT網友們熱烈討論，有網友翻開23日至25日主力進出交易明細，點出花旗與美林持續賣超台積電，「只能說塊陶啊啊啊啊啊」不僅如此，許多人認為，過去幾日外資雖呈現買超，但對比先前大賣的狀況只能算小買，要說台積電開始反彈還太早。

網友表示，「小賣50萬張，大買1.8萬張，笑死」、「轉機個屁，adr都不漲」、「大賣小買，GG感覺還是很弱啊」、「外資倒貨文，賣三十天買三天就高潮了？」、「快逃吧，漲高就是出貨了」、「這手法不是之前用過！狂發利多，接下來就…」、「垃圾外資又想出貨了，快跑」、「買多少然後賣多少，才是重點。」

台積電在１月17日站上688元高點後遭外資瘋狂提款，股價也在3月16日殺至波段低點555元，短短兩個月慘摔133元暴跌近2成，但上周開始回彈，一度衝到598元，差一點重返600元大關。