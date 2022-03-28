俄烏戰爭導致全球金融市場動盪，俄羅斯股市從2月25日休市後，將於今(28日)星期一全面恢復交易，但立下的規則卻相當多，包括不允許外資賣股等行為，美媒披露，紐約市5大養老基金總計套在俄股及俄企的資金規模多達1.859億美元（折合約53億元新台幣）。

根據《紐約郵報》報導，紐約市套在俄股及俄企的資金當中，其中以教師退休系統持有達9000萬美元最多，其次是警察養老基金的4220萬美元，NYCERS則為3110萬美元，其成員包括矯正、雇員和環衛工人；另外還包括紐約市消防養老基金的1950萬美元，教育委員會退休系統的310萬美元。

俄國當局擔心股市重新交易恐受重創，莫斯科交易所自22日宣布，即日起禁止放空權值股，也不准外資賣股票，亦即不允許把交易收益轉出俄國，俄國為報復西方制裁，導致全球投資人慘套無法走人。

俄羅斯央行表示，莫斯科交易所將於28日恢復交易，俄國股票和債券都將恢復正常模式，但交易時間將縮短至半天，從當地時間上午9時50分開始，並於下午1時50分收盤。

值得注意的是，非俄國居民目前仍無法交易，直到4月1日前被俄國當局禁止拋售股票和OFZ盧布債券，同時禁止作空。