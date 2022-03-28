勞動部本周四（31）日將召開今年第一季基本工資工作小組，外界認為，依照現階段經濟指標，明年基本工資漲幅應從5％起跳。勞動部長許銘春指出，基本工資審議委員會在第三季才會討論，由於委員會是合議制，會尊重委員的決議。

因應國際原物料、人力成本、物價的上漲，基本工資調漲幅度每年均引起各界注目，外界認為，若參照目前的經濟指標，以及過去勞動部於基本工資審議會所提出公式，明年基本工資漲幅估從5％起跳。勞方更認為，為補足去年未調漲的部分，調幅應從8％起跳。

因應基本工資調漲問題，勞動部每年固定召開基本工資審議委員會，勞動部預計3月31日將召開第1次基本工資工作小組會議。

立法院社福及衛環委員會今日邀請勞動部就「因應近期重大職業災害事件111年度勞動檢查規劃報告」進行專題報告，並備質詢。

勞動部長許銘春於媒體聯訪表示，基本工資調幅在第三季才會做討論，基本工資審議委員會將就經濟數據、社會情勢等來做意見溝通，由於審議委員會是合議制，會尊重委員協商結果。

去年基本工資審議委員會決議，今年起每月基本工資為2萬5250元，時薪基本工資為168元，均漲幅5.21％。