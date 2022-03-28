外拍模特兒出身的寫真女星雞排妹(鄭家純)，擁有天使臉孔與E罩杯魔鬼身材，皮膚幼嫩白皙，曾赴日本發行寫真集，加上直率敢言，因此受到廣大粉絲擁戴，近年她拓展事業版圖，除了繼續拍攝工作，也主持YouTube節目，還砸千萬創立個人品牌，自己當老闆，日前她在社交平台PO出試穿新衣照片，展現好身材之外，意外遭到網友害羞起底未穿內衣。

25日雞排妹拿出手機，做出時下流行的韓系自拍，巧妙遮住臉蛋下，依稀看出戴了副眼鏡、口罩，似乎未上好全妝，跟以往艷麗的模樣有些不同；往下一看打扮依舊很雞排妹，穿上一襲絕美淡粉連身裙，甫一彎腰就露出D級雪白胸線，白皙肌膚輕彈可破，另一張背面照，整片美背全數露出，同樣的衣服正反兩面來看，性感指數爆料毫無疑問。

雞排妹在回文中，還跟大家分享一款白色花紋長裙，由脖子纏繞著綁帶，再有兩條細肩帶吊起洋裝，曬出大面積美背，整件裙子稍帶了點古典性感美。由於穿在她的身上實在太美，粉絲們紛紛刷上了一排愛心，還吸引超過2萬人目光點讚，直言「這種類型的會讓人莫名衝動！」

粉絲留下評價：「女人味讚」、「看了我就想要色色」、「原來背面才是本體」、「這個背好美」、「太犯規了」、「這其實不好駕馭」，還有時尚達人提到她未穿胸罩，推測緊貼乳貼就試衣，給出建議「這款服飾不穿貼身衣物才會風情萬種」。