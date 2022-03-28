受到原物料價格上揚及伺服器等高毛利產品比重下滑影響，散熱模組廠尼得科超眾(6230)2021年稅後盈餘為3.5億元，年減55.27%，每股盈餘為4.05元，由於目前為淡季，且大陸疫情又起封城停工，超眾預估，第1季營收與去年同期相當。

缺料、塞港及原物料價格上揚，干擾電子產業供應鏈，且毛利率較高的伺服器佔比下滑，拖累毛利率表現，尼得科超眾2021年合併營收為110.11億元，年增20.7%，營業毛利為17.3億元，年減12.75%，合併毛利率為15.71%，年減6.02個百分點，營業淨利為4.62億元，年減57.28%，稅後盈餘為3.5億元，年減55.27%，每股盈餘為4.05元。

尼得科超眾表示，雖然去年第4季合併營收達33.59億元，但因運費及材料攀高，費用率上揚，加上毛利率較低的NB出貨佔比達43%，高毛利的伺服器佔比降至14%，拖累到毛利率及營業淨利，致使第4季單季每股盈餘僅0.41元，全年每股盈餘僅4.05元。

就產品別來看，2021年第4季NB佔尼得科超眾營收比重約43%，伺服器及網通產品各佔14%，DT佔比為7%，手機佔比為4%，其他產品佔比約18%；全年而言，NB約佔39%，伺服器約佔16%，網通約佔15%，DT約佔7%，手機約佔5%，其他類約佔18%。

由於第1季為傳統淡季，且近期大陸新冠肺炎疫情延燒封城停工，物流亦受到影響，尼得科超眾今年前2月合併營收為15.28億元，年增1.22%，尼得科超眾表示，俄烏戰爭及疫情衝擊，第1季營收大致與去年同期持平，由於產品組合未改善，第1季毛利率恐難明顯好轉，謹慎看待第1季營運。