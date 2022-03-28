白宮副發言人尚皮耶今天表示，伴隨總統拜登訪歐返美後，她今天接受PCR核酸篩檢，結果為陽性。她最後一次與拜登接觸是昨天，兩人保持社交距離，未構成衛生當局定義的近距離接觸。

為與國際社會討論俄羅斯、烏克蘭情勢，拜登（Joe Biden）23日至26日訪問歐洲，造訪比利時、波蘭，出席北大西洋公約組織（NATO）領袖峰會、七大工業國集團（G7）與歐盟理事會（European Council）峰會，並與烏克蘭外長、防長會晤。

白宮發言人莎琪（Jen Psaki）行前一天2度確診COVID-19（2019冠狀病毒疾病），改由尚皮耶（Karine Jean-Pierre）陪同總統出訪。

尚皮耶今天晚間透過聲明表示，她今天下午接受核酸檢測（PCR），結果為陽性。她說，自己最後一次與拜登見面，是在昨天一場保持社交距離的會議；依據美國疾病管制暨預防中心（CDC）準則，拜登與她的互動未符合「近距離接觸」。

尚皮耶說，由於自己已完整接種COVID-19疫苗並施打追加劑，她的症狀輕微。她會依據白宮防疫準則，未來將居家辦公，直到完成5天隔離且篩檢陰性才會返回工作崗位。