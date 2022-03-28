大S（徐熙媛）在3月初閃電宣布嫁給24年舊愛、南韓團體「酷龍」成員具俊曄，男方隔天就跨海追愛飛抵台灣，具俊曄結束10天隔離、7天的自主健康管理後，終於在昨出關，大S與具俊曄最快今天（28日）就可以到戶政事務所登記結婚，不過S媽似乎還沒氣消，她淩晨在臉書寫下：「管不了一切的煩惱、我將會離開煩人的地方。」

具俊曄在昨結束自主健康管理，不過自昨天早上8點到傍晚6點，都沒有看到大S和具俊曄出入豪宅的身影，由於兩人目前尚未在台灣完成結婚登記，大S與具俊曄最快今天就可以到戶政事務所登記結婚，不過丈母娘S媽似乎還沒氣消，她淩晨在臉書曬出2張公雞的照片，並寫下：「管不了-管不了-管不了妳的愛...還是妳不愛...管不了一切的煩惱、我將會離開煩人的地方。（用唱的也行）」。

黃春梅臉書全文。（圖／取材自黃春梅臉書）

其實，S媽在大S閃嫁後就曾發文，曬出兩隻公雞的照片，寫下：「對著吵、吵、吵」、「啊呸-不要來強我的女兒、兒子、我啄死你...」，似乎暗示和大S依舊關係緊繃，如今S媽又再曬公雞照，不免引發外界聯想。

而小S日前為了歡迎姊夫隔離結束，特別錄了熱舞影片，小S大跳酷龍代表作《Bing Bing Bing》，還搞笑用透明浴帽包頭模仿具俊曄的光頭造型，小S高喊：「姊夫，小姨子以這支舞歡迎你」，隨著具俊曄終於可以正式出關，小S曾表示要請光頭姊夫吃麻辣鍋，而她昨被問到是否會與姊夫敘舊？小S則表示，沒安排。