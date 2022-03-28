國內疫情升溫，昨本土確診數大增83例，毒理專家招名威指出，這波疫情在民眾最鬆懈的時候反撲，一不小心就會一發不可收拾，但他認為當中並沒有隱形傳播鏈，只是感染源還沒被找到，進一步觀察會發現逾7成的人有感冒症狀，擴大匡列採檢，就能獲得控制。

招名威昨（27）日於個人臉書分析，本土一下子暴增83例，這次疫情來勢洶洶，在大家最放鬆的時候，就是病毒大反撲的時刻，不小心就會一發不可收拾。他認為這一波爆發的本土沒有隱形傳播鏈，因為傳播速度很快，傳播鏈還不至於形成，只是感染源還沒被找到而已，且這波確診個案中，有超過7成的人有感冒症狀，只要擴大匡列採檢，都能揪出潛在個案，不用太過擔心。

招名威表示，最令他感到意外的是，確診個案中突破性感染的機率很高，其中有不少是已打三劑疫苗者，只是感染後都是輕症，事實證明疫苗對抗Omicron 變種BA.2病毒還是有效，他建議大家除了確實配戴口罩外，還沒打疫苗者也要盡快施打。

至於無法打疫苗的族群，如嬰幼兒、兒童，招名威提醒，外出要記得幫他們戴口罩，回到家中也要確實清消，同住家人也盡可能都接種完整疫苗，才能避免感染。