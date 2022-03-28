國際油價節節上漲，在需求孔亟下，韓國2022年迄今進口的能源燃料也飆增超過85%。學者專家憂心，除了貿易恐怕會出現赤字外，當地物價也可能會愈來愈高。

韓國政府28日表示，從2022年開始至3月20日，韓國石油、天然氣以及煤炭共進口約385億美元，年增85.4%。若細項來看，進口的原油大增近70%，同時，天然氣以及煤炭更是分別飆升92%，還有1.5倍。

因天候寒冷以及經濟成長所需，再加上俄烏戰事，韓國元月進口能源增1.3倍左右，2月份少一點但也增53.4%。至於3月才前20天就已增加75.5%。以韓國慣用的杜拜原油進口價格來說，24日每桶在115.6美元，遠高於2021年每桶大概在50到70美元之間價格。

學者專家分析，以貿易赤字愈來愈嚴重的鄰國日本來說，就是被高油價以及日圓走貶所拖累。因此，韓國應引以為鑑。2022年迄今，韓國就有高達近60億美元貿易逆差，與貿易順差為66億美元的2021年同期相比，兩者大相逕庭。

韓國民眾目前也很苦惱當地物價大漲，2月份通膨年增率為3.7%，已連續5個月都維持在3%以上。由於國際原油價格高居不下，韓國未來幾個月物價應該只會漲而不會跌。