俄軍入侵烏克蘭後俄羅斯原油遭多國買家抵制，促使國際油價衝上近14年高點。美國頁岩油增產緩慢、中東產油大國又無意填補缺口，數十年來最嚴重能源危機正在醞釀。

國際能源市場一個月來因俄烏戰爭陷入劇烈震盪。倫敦北海布倫特原油期貨價3月上旬衝破每桶130美元關卡，創2008年以來新高後連續拉回兩週，但上週漲勢再起，單週漲幅達9%，每桶回升至117美元左右。

華爾街日報分析，俄羅斯原油遭多國買家抵制，一個月來逐漸顯現實際效果。油市面臨俄烏戰爭爆發後第2波衝擊，國際油價恐在俄羅斯石油輸出受阻之際進一步上漲。

俄羅斯是全球第3大產油國，僅次於美國及沙烏地阿拉伯。俄羅斯原本占全球原油及油品供給約7.5%，2月24日俄烏戰爭爆發後，美國、加拿大、英國及澳洲以禁止進口俄羅斯石油向莫斯科施壓，倚重俄羅斯能源的歐洲聯盟（EU）雖持續採購，但已討論禁運可能性。

戰事爆發後，多家大型能源公司與商品交易商對採購俄羅斯原油感到猶豫，銀行停止為相關交易提供資金，運輸業者拒絕裝載俄羅斯油品，保險業者也不再提供承保服務，深恐違反歐美國家制裁措施或觸怒公司利害關係者。

石油通常在締約後3週左右出貨，意味俄烏戰爭初期相關交易減少造成的供給缺口過去一週逐漸出現。

大宗商品資料分析公司Kpler數據顯示，上週俄羅斯透過海路輸出石油量降至近8個月來最低點；俄軍入侵烏克蘭頭兩週，這項數據因俄羅斯持續履約交貨而保持一定水準。

瑞士銀行集團（UBS）估計，俄羅斯約1/4石油輸出受影響，相當於每天200萬桶油左右。國際能源總署（IEA）預測，到4月這項數字可能升至300萬桶油，恐引爆數十年來最嚴重能源供給危機。

全球每天消耗約1億桶石油，國際油市原本就因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情趨緩、石油輸出國家組織（OPEC）與盟友限制產油而吃緊，如今又面臨俄羅斯石油遭抵制的挑戰，美國在這緊要關頭明顯幫不上忙。

2010年代美國興起頁岩油革命，但大量廠商運用水力壓裂技術開採石油與天然氣，除引發環保爭議外，油市也因供給過剩而一蹶不振，導致眾多廠商關門大吉。近幾年，倖存的業者因股東鼓吹能源轉型又要求高額現金報酬而看緊荷包，開闢新油田的速度緩慢。

過去6個月，美國頁岩油業活躍的鑽井數量增加約1/5，但其中許多是為彌補COVID-19大流行前已鑽探但未利用油井幾近用完的缺口。

俄羅斯侵略烏克蘭後，美國政府敦促石油業增產以利拉低油價，但業者認為供應鏈瓶頸、投資人小心翼翼、可利用油井剩餘有限都造成今年不易迅速增產，過去一年積極增加油田活動的小型油商也可能因成本高漲、人力短缺而慢下腳步。

德州西部與新墨西哥州的二疊紀盆地（Permian Basin）每天產油逾500萬桶，是美國最活躍的油田。就算當地今年每天增產100萬桶油，仍補不上俄烏戰爭造成的能源缺口。

響尾蛇能源公司（Diamondback Energy）總裁范特霍夫（Kaes Van't Hof）說，如果俄羅斯產油及輸出縮減到每天200萬至300萬桶區間，美國頁岩油產業回應將有如「用花園水管嘗試填滿符合奧運規格的泳池」。