8、90年是香港電影的黃金年代，各種類型的電影都能找到成功之路，除了武俠片、黑幫片聞名外，港產三級片也闖出一片天地，更因此捧紅一票性感女神，如葉子楣、葉玉卿、李麗珍、邱淑貞等，都為前途寬衣解帶一搏，其中，大陸女星秦虹也赴香港影壇發展，憑藉超兇車頭燈及火辣身材爆紅，而早已淡出香港演藝圈的她，如今年過50近況被挖出，令人不勝唏噓。

出身北京的秦虹，起初入行還算平庸，在藝術團體中擔任司儀、歌手，曾有「純情小歌手」，直到她決定赴港發展，風格驟變，靠著艷麗臉龐與火辣身材爭取到演出機會，接下多部大尺度三級片拍攝工作，如《噴火女郎》、《三級薔薇之戀》、《新七擒七縱七色狼》、《猛鬼差館》等，也不乏有正經作品，秦虹曾客串過劉德華主演的《五億探長雷洛傳》，最終還是靠身材出頭天，成為90年代當紅的艷星。

如今秦虹年過半百，臉蛋被疑整過頭，仍穿著清涼在演出。(取材自秦虹演員微博)

秦虹在香港娛樂圈耕耘多年，雖然一脫成名，但始終沒能爬到會被找去演女主角的地步，因此1994年她毅然離開，回到大陸發展，但成績平平，始終無法在演藝工作上再更上一層樓，秦虹2015年時曾受訪，表示自己多半在大陸、東南亞賭船上演出，仍舊是豔星，表演時布料短少，大露身材，而她一直維持單身。

至於現在，秦虹已年過半百，她也玩社群，不時透過微博發文分享近況以及自拍照，卻被網友發現，她的臉蛋似乎有些不太一樣，懷疑是整過頭或是美肌濾鏡開太大，因此被酸「整個人面目全非」，而秦虹年紀已經大了，但仍穿著清涼演出，讓人感到不勝唏噓。