基隆＋2 海洋大學1師1生確診 即起改線上授課 10:022022/03/28 中時 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 國立台灣海洋大學今天上午接獲通報，校內有一名老師、一名學生確診，立即發送通知給全校師生，即日起改線上授課。（圖／記者陳彩玲攝影） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國立台灣海洋大學今天上午接獲通報，校內有一名老師、一名學生確診，立即發送通知給全校師生，即日起改線上授課，學生先不進校園。記者致電詢問，海大證實，目前正開會研議相關措施，稍晚對外公布。 呂秀蓮籲 重新建構兩岸正確史觀 兒科醫師產房待命救寶寶 促健保給付 #新冠肺炎 #台灣 #基隆確診 #台灣海洋大學 #學生染疫 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 打電話求助！基隆疫情爆林右昌失眠：請陳時中派王必勝來 08:302022/03/28 政治 基隆警察、學生連環爆 被陳時中點名 林右昌做2重大決定 08:162022/03/28 生活 台灣特別股＋可轉債 抗波動 04:102022/03/28 投資理財 舞告厲害 竹縣學子舞蹈抱回12特優 04:102022/03/28 地方新聞 陸昨新增本土無症狀4996例 上海全市今起進行新一輪普篩 09:422022/03/28 兩岸 本土疫情多點爆 蔣萬安曝守住這一局關鍵時間點 08:062022/03/28 政治 大陸碳交易早已上路 台灣只聞樓梯響 04:102022/03/28 生活新聞 銀行淨利息收入 將增188億 04:102022/03/28 金融．稅務 本土暴增83例！傳播6條線 前台大醫最擔心一縣市 07:522022/03/28 生活 比賽沒壓力 桃園社區棒球隊興起 04:102022/03/28 地方新聞 海納百川》七十多年來大陸對台政策之回顧（李慶平） 09:532022/03/28 海納百川 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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