台股今年初開盤迄3月25日共52個交易日，集中市場總成交值為16兆3,664.48億元，市場日均值為3,147.39億元，股票成交量週轉率為29.57％。康和投顧預期本周指數將在17,400-17,900點區間震盪，本周看好八大題材類股，包含：不斷電概念股、第三代半導體股、二極體股、不鏽鋼股、高速傳輸股、高殖利率股、矽智財、ABF股等。

康和投顧分析指出，彙整近期三項國內外利多因素，包含：

1.截至3月19日當週，美國初請失業金人數降至18萬7,000人，該數據創下1969年9月以來最低水準，強勁的就業數據有望改善缺工問題，提振經濟延續成長。

2.2月台灣失業率經季節調整後失業率為3.67％，較上月下降0.03個百分點。台灣本土就業狀況尚且穩定，投資人信心可望獲得支撐。

3.2月份台灣外銷訂單表現強勁，雖然較前月減少12.3％，不過年增率達21.1％；2月份農曆假期影響下，外銷訂單表現仍相當強勁，顯示台灣製造業上半年有望維持淡季不淡的強勁格局。