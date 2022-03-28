Hornets take down the Nets in Kyrie's first game at home



LaMelo went off: 33 PTS | 7 threes | 7 REB | 9 AST pic.twitter.com/jhoHZybsp0 — Bleacher Report (@BleacherReport) March 28, 2022

籃網球迷等待已久的厄文本季首次主場出賽，28日終於發生了，可惜厄文表現低迷，全場投22中6，命中率連3成都不到，籃網也在最後關頭遭到黃蜂接連三分球命中砲轟，終場110比119不敵黃蜂，兩隊同拿39勝36敗，但黃蜂本季取得2勝1敗對戰優勢，也讓黃蜂升到東區第8，籃網落居東區第9。

或許太久沒在自家主場出賽了，厄文首節表現相當低迷，不僅投4中0，得分更是掛蛋，幸好來到次節，他總算逐漸找回手感，跟杜蘭特、德拉蒙等隊友逐漸控制比賽節奏，上半場結束，籃網60比56領先，半場得分最高是德拉蒙15分。

不過拉梅洛鮑爾下半場火力全開，搭配布瑞吉斯、華盛頓等人支援火力，黃蜂逐漸掌握領先優勢，反觀籃網僅靠杜蘭特火力苦撐，因為厄文遲遲找不到手感，直到比賽最後關頭，厄文才靠切入連進3球，也幫籃網把比數追成104比104平手。

可是柯迪馬丁最後1分13秒投進三分球，幫助黃蜂領先到5分，接著洛席爾、布瑞吉斯也各進1顆三分球，轟到籃網完全沒有反擊能力，雙方差距也來到9分，籃網也提前宣告放棄，無奈迎接厄文本季首次主場出賽卻吞敗的現實。

拉梅洛鮑爾替黃蜂貢獻33分、9助攻與7籃板的優異表現，完全把厄文比了下去，布瑞吉斯也拿24分，華盛頓18分、11籃板，洛席爾14分；籃網以杜蘭特27分最高，但他投24中9手感也不理想，德拉蒙20分、17籃板，厄文16分、11助攻。