俄烏戰爭持續，耶魯大學管理學院點名台灣華碩、宏碁及微星等3家跨國科技大廠仍留在俄羅斯市場，科技部長吳政忠今天表示，對民主傷害的侵略行為，民間應配合政府一起進行制裁，科技部將和經濟部聯繫，協助廠商來處理。

俄羅斯入侵烏克蘭已達1個月，以美國為首的民主國家對俄羅斯進行經濟制裁，一些跨國廠商因此紛紛撤出俄羅斯市場，台灣也參與其中。不過，耶魯大學管理學院卻點名台灣仍有華碩、宏碁及微星等3家公司尚未退出俄羅斯市場。

科技部長吳政忠今天到立法院教育及文化委員會進行業務報告，民進黨立委張廖萬堅質詢指出，台灣和俄羅斯科學基金從2015年開始有合作計畫，目前有50件，預計將持續到2024年。在俄羅斯入侵烏克蘭後，這些計畫是否持續？

吳政忠回答說，台灣和俄羅斯科學基金會的合作計畫，主要是在基礎科學和工程科學上，目前仍會持續進行，並沒有停止。不過未來將視國際情勢的發展來決定雙方是否繼續合作，以後也不排除中斷合作。

張廖萬堅進一步詢問，台灣目前仍有3家科技公司未退出俄羅斯市場，科技部怎麼看？吳政忠回答說，政府及民間的步調應該一致配合民主國家對俄羅斯的制裁，科技部將和經濟部討論，協助這些廠商面對國際情勢的變化。

國民黨立委林奕華則說，中研院和科技部合作要協助烏克蘭學者到台灣來進行短期研究，以3個月為原則，若有需要，可以延長到6個月，目前進展為何？

吳政忠回覆，現在烏克蘭的學者主要跑到波蘭科學院去，因此科技部和波蘭科學院對接，看是否有烏克蘭的學者想要到台灣來。目前有13個烏克蘭學者提出申請，其中有2位是理工領域、11位是人文社會科學領域。

吳政忠說，烏克蘭及許多中東歐學者在基礎學科的研究相當出色，加上台灣缺人才，因此很歡迎烏克蘭學者前來，科技部會向行政院爭取，看是否要延長他們在台灣停留的時間。