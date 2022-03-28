弘光盃全國創意烘焙競賽，明台高中學生奪高中職組冠軍。(弘光科大提供)

弘光盃全國創意烘焙競賽，大專社會組由麵包林里選手魏子齊(左)奪冠。(弘光科大提供)

弘光盃全國創意烘焙競賽，大專社會組冠軍作品。(弘光科大提供)

生吐司、肉桂捲是國內近期超夯麵包，高居網路團購排行前幾名。弘光科技大學昨日舉辦「2022弘光盃全國創意烘焙競賽」決賽，三款指定比賽作品，包含乳酪軟歐、生吐司、肉桂捲；全國各地高中職、大專校院、社會組烘焙好手用創意，製作出獨具個人特色烘焙產品。經過激烈比賽高中職組冠軍是明台高中的高倖豪、謝婉筑，大專社會組冠軍則是麵包林里的魏子齊。

弘光科大民生創新學院長陳玉舜說，學校舉辦弘光盃全國創意競賽已經邁入第二年，去年首次舉辦大獲好評，今年開放報名後，選手報名踴躍，初賽指定選手製作三款作品，經過評比後，各選出12組選手進入決賽。

決賽從昨天上午9點開始，比賽時間5個小時，現場製作三款與初賽一樣的作品。高中職組2人一組、大專社會組則1人一組，依整體風味組織、內餡協調性、外觀整體及商業市場性、操作技術與環境衛生四個大項目評分。評審來回穿梭在會場內，觀看選手烘焙步驟是否符合衛生標準。

經過5個小時比賽，大專社會組前三名為麵包林里的魏子齊、弘光科大的陳治宏、美玖里Mikuri的陳昱翰，優勝為弘光科大謝湘荃、屏東科大陳世盺。高中職組第一名是明台高中的高倖豪、謝婉筑，第二名是永平工商的邱凱緯、劉宥儀，第三名是嘉義家職的林承翰、蘇子修，優勝是同德高中的李盺融、洪聖翔及苗栗農工的洪玉亭、劉宛甄。