拔智齒是必要的嗎？許多人直到牙痛時，才會感覺到位在口腔最末端的「智齒」存在。曾有網路調查發現，以令人最害怕的小手術排行榜來看，「拔智齒」高居第二，僅次於結紮手術。口腔外科葉庭筠醫師接受《健康療天室》訪問時指出，智齒問題若未妥善處理，會造成嚴重後果，「必拔標準」務必理解之外，還有兩種情況需要全身麻醉才能拔除，小小牙齒卻學問很大。

智齒到底要不要拔？太靠近神經有風險？牙醫揭「必拔標準」，2情況需全身麻醉。(影音來源/健康療天室)

●什麼是智齒？

智齒又稱「第三大臼齒」，是門牙間隙向後算起的第8顆牙齒，生長狀況因人而異，通常會在17-21歲間長出來。原則上，為了避免智齒造成的牙冠周圍發炎影響口腔健康，一般建議25至30歲前將智齒拔除，否則年紀越大拔牙手術難度越高。

●智齒可以不拔嗎？

葉庭筠醫師指出，智齒到底要不要拔，主要關鍵在於智齒生長位置與清潔狀態。像以台灣人的臉形來看，牙床通常不足以置放所有的牙齒，使智齒可能長得歪斜或擠壓其他牙齒；另外智齒位於牙床最後方，大多數的人難以透過牙線及刷牙清潔乾淨，久了之後藏汙納垢，就易發炎。

雖然有少數人可以在牙齒排列整齊、清潔完善的情況下，不需要拔除智齒，但臨床上仍有近九成民眾會面臨智齒發炎腫痛，這時候就必須拔除。牙醫師也強調，即便是沒有長歪的智齒，若無對應咬合的牙齒，也會反覆刮傷周圍的口腔黏膜，長期下來會造成癌變。

智齒到底要不要拔？牙醫師提供判別原則。（圖／健康療天室提供）

●可以一次拔4顆智齒嗎？醫曝2種情況拔牙需全身麻醉

葉庭筠醫師表示，1次4顆智齒全拔，「不是不行」，但考量局部麻醉劑量與病人耐受力，仍是建議分次為宜。但有2種情況，可能會以全身麻醉的方式拔牙，像是對看牙高度恐懼以及特殊情況，如牙根長得較深者，需要更多拔牙時間與技巧，為了預防術中出血等考量，就有可能改採全身麻醉。但大多數拔智齒的手術，是以局部麻醉為主。

醫師強調，年紀越大骨頭越硬，牙根的發展也越緊實甚至長彎，讓智齒牙根卡得更緊，拔牙手術難度會更高，術後的腫疼也更明顯，傷口癒合時間會拖長。最好在30歲前將智齒拔除，能減少許多併發症，維持口腔健康。