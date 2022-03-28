愛河驚現40多歲女浮屍 民眾晨運目擊嚇壞 10:202022/03/28 中時 袁庭堯 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高市三民一警分局前、「愛河之心」河面出現一具女性浮屍。（高市三民一分局提供／袁庭堯高雄傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高市三民一警分局前、「愛河之心」河面出現一具女性浮屍。（高市三民一分局提供／袁庭堯高雄傳真） 28日清晨高市三民一警分局前、「愛河之心」河面出現一具女性浮屍，嚇壞晨運的民眾，發現時立刻報警。警消獲報趕抵現場打撈。 警方發現，該名女子已明顯死亡，目測年齡約40多歲，遺體已由消防人員打撈上岸，河邊也架起藍色帳篷，警方鑑識小組正在現場鑑識採證中，詳細死因仍待追查。 南臺灣神秘超級車手落網 半月狂領60次金額數不清 閒晃遭認出 趙天麟當「公共財」邀參選人合影 拚高雄泛綠40席與議會過半 #愛河 #浮屍 #愛河之心 #高雄 #失蹤 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 前和碩副總登山失蹤 女兒急發尋人啟事懸賞100萬 捷克「跑山獸」加入搜救 21:412022/03/27 社會 「外送制服男」搶高雄三信銀行落網 警帶回偵訊 11:552022/03/27 社會 民眾傻眼！客運等紅燈竟停在輕軌軌道 警要開罰了 12:142022/03/27 社會 高雄市長之戰派誰？藍中常委點名「默默做事」這兩人 09:002022/03/26 政治 高雄啟動6年1.25GW綠電計畫 04:102022/03/26 財經要聞 魏嘉瑩開唱 勾出老王樂隊綜藝魂「超有挑戰性」 15:362022/03/26 娛樂 搶完三信銀2天帶妻兒遊南投 高雄業務男被逮關鍵曝光 20:512022/03/27 社會 高雄化工廠案匡5460人均採陰 邁：恐還有確診者 04:102022/03/26 生活新聞 高雄市經發局長廖泰翔：全國最大5G AIoT創新場域連結雲端 04:102022/03/26 產業特刊 疫情南北燒 檢疫降為7天 陳時中：沒有時間表 04:102022/03/27 生活新聞 靈感來自高雄恐怖真實事件 《咒》導演嚇到不敢查下去 21:082022/03/26 娛樂 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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