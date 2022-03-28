高市三民一警分局前、「愛河之心」河面出現一具女性浮屍。（高市三民一分局提供／袁庭堯高雄傳真）

28日清晨高市三民一警分局前、「愛河之心」河面出現一具女性浮屍，嚇壞晨運的民眾，發現時立刻報警。警消獲報趕抵現場打撈。

警方發現，該名女子已明顯死亡，目測年齡約40多歲，遺體已由消防人員打撈上岸，河邊也架起藍色帳篷，警方鑑識小組正在現場鑑識採證中，詳細死因仍待追查。