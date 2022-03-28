傳出蔡政府在美國的壓力與建議下，將恢復一年徵兵制政策，不過，恢復時間和如何擴軍和編制，仍待評估。此消息曝光，引發不少網友關注，有人就直言，「什麼都聽美國的話，要這個執政黨幹嘛」、「美國施壓美豬就進來了」。

據軍方消息管道透露，美方一直認為台灣應展現自我防衛決心，4個月的軍事訓練役期太短，因此蔡政府在美方壓力與建議下，確定將恢復一年徵兵制的政策，國防部強調，恢復一年徵兵案正蒐整各界意見、研議中，尚未定案，必須綜合考量敵情威脅、防衛作戰需求，以及部隊訓能訓量擴充等相關配套，以符合現代化戰爭之需求。

此消息曝光後，引發許多網友在《中時新聞網》、《Yahoo新聞》相關報導底下討論，其中，《Yahoo新聞》下方有破千則留言，許多網友表示，「難怪有人說，中華民國總統是美國人說的算」、「越來越像，美國殖民地了」、「國家自己的，不要什麼事都美國」、「原來，台灣的兵役年限是由美國來決定的」。

另有網友認為，「邱國政會放過爆料的人嗎？」「兩岸問題不用腦袋解決想用戰爭解決，台灣必敗，這根本不是役期的問題」、「美方施壓？整個執政黨被美國牽著鼻子走，美豬也吃了，武器也買了，現在內政也干預，民進黨台獨卻不敢說，只在選舉喊」。