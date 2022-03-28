上海市發布全市新一輪切塊式、網格化核酸篩查，從今（28日）5時至4月5日3時，分區分批實施封控措施。上海市疫情防控領導小組醫療救治組組長鄔驚雷今強調，上海市機場、鐵路、國際客貨運正常運行。

上海以黃浦江為界分區分批實施核酸篩查，第一批為浦東、浦南及毗鄰區域先行實施封控，今（28日）5時起，展開核酸篩查，4月1日5時解封。同時，浦西地區重點區域繼續實施封控管理。第二批，4月1日3時起，對浦西地區實施封控，展開核酸篩查，4月5日3時解封。

據上海相關規定，封控區域內，住宅社區實施封閉式管理，所有人員足不出戶，人員和車輛只進不出。保障基本生活必需的外賣、快遞等實行無接觸配送，不得進入住宅社區。

鄔驚雷今在記者會上表示，上海市機場、鐵路、國際客貨運正常運行。在醫療服務方面，他說，已專門製定了工作方案，要求各醫療機構要切實保障急診綠色通道的暢通，特別保障產科、兒科、發燒門診等，並提供應急的基層醫療機構，做好各區的定點醫療機構支撐。