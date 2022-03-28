基隆市警局再增2確診 連內勤都中了！累計10人染疫 10:262022/03/28 中時 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆市警察局今日新增2例確診，皆為女性、內勤行政人員，負責會計業務。（陳彩玲攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市警察局今日新增2例確診，皆為女性、內勤行政人員，負責會計業務，累計10人染疫。副局長李青泉表示，截至3月28日10時止，全局完成PCR篩檢952人、使用快篩劑篩檢152人。 李青泉指出，目前居家隔離49人，另個案足跡依基隆市衛生局公布為主；本局現階段勤務運作狀況正常，暫無人力缺口，並於今日啓動異地分組、分流辦公防疫應變措施，減少接觸與感染，確保人力運用與警政服務不中斷。 陸單日破5千例本土確診 天津全市核酸檢測 基隆市警局疫情風暴擴大 局長下令逾千人中午前完成採檢 #基隆 #警察 #PCR #普篩 #確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 基隆刑警大隊淪陷 再爆3警確診 累計7人染疫 10:252022/03/27 生活 基隆疫情升溫 4個分局偵查隊全淪陷 04:102022/03/27 生活新聞 北市4月1日空維區取締 烏賊車最高罰6萬 04:102022/03/27 地方新聞 高雄化工廠案匡5460人均採陰 邁：恐還有確診者 04:102022/03/26 生活新聞 上海已抗原檢測1400多萬人 發現部分陽性人員 11:432022/03/27 兩岸 基隆警察＋4！除刑警大隊淪陷 第三分局偵查隊小隊長也中鏢 11:332022/03/27 生活 特種行業人員、顧客 須打滿3劑疫苗 04:102022/03/28 生活新聞 樹林科技廠群聚狂燒 2確診者都來「這超商」 新北市府急發540封簡訊 20:432022/03/26 生活 身邊工作人員染疫！黃偉晉PCR結果出爐 13:562022/03/27 娛樂 大潭電廠新建工程移工逾9成完成3劑疫苗接種 仍50人染疫 17:002022/03/27 生活 黃偉晉工作人員確診鬼鬼急快篩 04:102022/03/27 娛樂新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。