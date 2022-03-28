基隆市警察局今日新增2例確診，皆為女性、內勤行政人員，負責會計業務，累計10人染疫。副局長李青泉表示，截至3月28日10時止，全局完成PCR篩檢952人、使用快篩劑篩檢152人。

李青泉指出，目前居家隔離49人，另個案足跡依基隆市衛生局公布為主；本局現階段勤務運作狀況正常，暫無人力缺口，並於今日啓動異地分組、分流辦公防疫應變措施，減少接觸與感染，確保人力運用與警政服務不中斷。