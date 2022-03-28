張惠妹（阿妹）攻蛋倒數拋震撼驚喜，將於4月1日起的「全球人壽 aMEI ASMR世界巡迴演唱會」，引發不少歌迷期待，她近日正積極準備演唱會，將自己的狀態調整好，好能給歌迷帶來絕佳體驗，昨（27）日晚間張惠妹貼出在練唱的畫面，意外洩露自己的修長美腿，引來一排藍勾勾好友捧場。

寵粉的阿妹史無前例為12場共13萬歌迷準備了紀念品大禮，每張門票將可獲得一件絕無僅有的阿妹NFT作品，當大家瘋狂地推出NFT搶市場，只有天后超狂用「送的」，首創可以保值且極具收藏意義的演唱會紀念品。

張惠妹昨（27）日晚間在臉書上曬出自己在跑步的照片，她站在房間中央的跑步機上，長髮隨意披散，穿著黑色的長袖上衣，和黑色短褲。張惠妹只穿著一雙襪子，襪子的圓點款式看起來十分俏皮，站在跑步機上露出一截小腿，她寫下幾字「在上面練唱，ASMeiR」，用了和衣服上一樣的紅色叉型表情符號，和三個惡魔符號，表達她當下的心情。

在歌壇地位頂尖的張惠妹，在開唱前積極準備的模樣被一眾好友鼓勵，陳嘉樺 Ella暖心說「天后為我們展示了，台上十分鐘，台下十年功，謝謝mei姐繼續開唱，繼續用美好的歌聲和音樂溫暖歌迷的心，我們的偶像真的好優秀，向妳看齊，好期待超級高規格的演唱會」，這番話引來張惠妹回應「等妳來喔」，金曲歌后彭佳慧直呼「那是我做的事，妳不需要」，主持人陶晶瑩也留言「你哪裡需要」，大咖好友都認證張惠妹卓越唱功，張惠妹也回覆「我們一起一起」，展現歌手間的好情誼。