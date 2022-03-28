知名YouTuber滴妹自從與哥哥阿滴一起經營語言學習頻道後，便以專業又親切的形象獲得大批網友的喜愛。而經常透過社群媒體與粉絲互動的她，27日突然曬出一張素顏照，公開自己被抓到紅腫、黯沉的臉蛋，並透露只有「1種人」才能體會她的痛苦，讓網友看了相當心疼引發熱烈討論。

滴妹27日於社群媒體上PO文表示「最近世界是有發生什麼事情嗎？為什麼感覺過敏特別嚴重？」一旁則是曬出素顏照，只見她除了眼睛布滿血絲外，臉上還有多處被抓到紅腫的紅點，還配上「眼睛好癢、皮膚好癢、鼻子好塞」等文字。原來身為過敏兒的她，因最近的天氣變化及空氣汙染造成她過敏情況加重，讓她忍不住哭喊「一張圖看懂過敏兒的悲哀」。

滴妹還在後方的照片中，加碼公開抓到破皮的手臂，透露「被我抓到已經暗沉硬化的皮膚好癢啊！已經有盡量不抓跟擦藥還有吃過敏藥」在無計可施之下她也開始詢問網友有沒有推薦的中醫，立即吸引一票網紅好友留言「我最近皮膚過敏也超級嚴重」、「超懂欸！最近真的很可怕」、「真的，尤其是忽冷忽熱的天氣，不知道我們皮膚特別敏感的嗎」、「擦擦看蘆薈凝膠 先舒緩一下 看會不會比較舒服 當然明天還是要到大醫院做個檢查 比較安心！ 看了心疼！」也有不少網友紛紛提供舒緩方法，意外在網路上引發話題。