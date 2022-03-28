大陸一名司機每天都會吃下超過1公斤的甘蔗、砂糖橘等水果，1周後突然出現胡言亂語、精神錯亂等症狀，就連自己的家人都不認得，醫師檢查後發現，男子有口乾多飲症狀，加上水分攝取不足，造成「高血糖高滲透壓狀態」，所幸在及時治療之後，狀況已經有所好轉。

綜合陸媒報導，廣東省惠州市一名40歲男子，從事長途貨車司機的工作，近期他經常感到口渴、尿多，但並沒有太在意，再加上最近剛好是甘蔗盛產的季節，他連續一個禮拜，每天都會啃超過1公斤的甘蔗，還會吃砂糖橘等甜度高的水果，豈料過沒多久身體就出現異常狀況。

惠州市第一人民醫院內分泌代謝科護理長葉順芳透露，患者剛入院時有煩燥不安、胡言亂語等症狀，完全無法和醫護人員正常溝通，所有的指令也都沒辦法配合，還在病床上大小便失禁，甚至連家人都不認得，但男子在此之前都沒有任何精神疾病相關病史。

而主治醫師彭林平則表示，向家屬問診後得知，患者入院前有明顯的口乾多飲，且還進食大量的甘蔗以及含糖高的水果，也沒有做好血糖基礎管理，水分攝取不足，導致水分丟失，被診斷為「高血糖高滲透壓狀態」，所幸經過大量輸液、靜脈輸注胰島素和鎮靜劑等搶救治療後，患者終於在2天後清醒。

醫師指出，高血糖高滲透壓狀態的死亡率非常高，初期症狀為口乾、小便多，隨著水分攝取不足或勞累，合併其他併發症，進而導致脫水加重，若沒有及時治療將造成多重器官衰竭，因此一旦出現口乾、多飲、消瘦等症狀，就要及時進行健康體檢、監測血糖變化。