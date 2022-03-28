科技部將改制為「國家科學及技術委員會」，何時掛牌？科技部長吳政忠今天同意立委說法，數位發展部將在6月掛牌，因此科技部配合政府整體規畫，預期在7月改制為「國家科學及技術委員會」，並在那時掛牌運作。

吳政忠今天到立法院教育及文化委員會報告科技部業務，對於科技部改制為「國家科學及技術委員會」，之前傳出3月要掛牌運作，但現在已經是3月底了，卻未見動靜，引發多位立委質疑。

國民黨立委林奕華質詢指出，「國家科學及技術委員會」無法在3月掛牌，她認為是跟數位發展部要到6月才掛牌有關。因為根據規定，未來的「國家科學技術委員會主委」要由政務委員兼任，因此必須現任政委唐鳳去當數位發展部長後，吳政忠再回任政委，然後兼「國家科學及技術委員會」主委。

吳政忠說同意林奕華的說法，配合政府整體規畫，要在數位發展部掛牌後，「國家科學及技術委員會」才會掛牌。而根據規畫，「國家科學及技術委員會」預計7月掛牌。

民進黨立委張廖萬堅問吳政忠是否有出任首任「國家科學及技術委員會」主委的意願？吳政忠回答說，關於人事問題，尊重行政院的決定。不過根據張廖萬堅的觀察，吳政忠有明顯意願出任首任「國家科學及技術委員會」首任主委。