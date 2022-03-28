JT just can't be stopped 😤



Check out tonight's @gatorade player of the game ⬇️ pic.twitter.com/eqObBllnHC — Boston Celtics (@celtics) March 28, 2022

「綠衫軍」塞爾提克最近成為東區表現最火燙的球隊！靠著塔圖轟下全場最高34分，傑倫布朗也拿31分、10籃板，有了「雙探花」得分都破30的勇猛表現，塞爾提克28日以134比112轟翻灰狼，勇奪6連勝，47勝28敗戰績追平熱火，卻因綠軍擁有2勝0敗對戰優勢躍居東區龍頭。

儘管少了老將荷福特(私人因素)坐鎮禁區，塔圖與傑倫布朗的火力，卻在上半場就提前爆發，幫助塞爾提克打完上半場，輕鬆取得72比49大幅領先，儘管灰狼下半場試圖反撲，綠軍卻始終可以保持20分以上領先，也讓灰狼提前宣告投降了。

塞爾提克除了「雙探花」得分都破30，懷特也替補貢獻15分、6助攻，羅伯特威廉斯13分、10籃板，普利查德11分、5助攻；灰狼則以愛德華茲24分最高，唐斯也有19分，諾威爾替補拿下13分，不過主控羅素持續低迷，全場投6中1，僅拿4分。

目前東區前4種子排名仍然陷入膠著，塞爾提克與熱火同拿47勝28敗，卻因對戰優勢讓塞爾提克暫居東區龍頭，公鹿與七六人同以46勝28敗緊追在後，卻跟塞爾提克與熱火之間只有半場勝差，看來這場東區龍頭爭奪大戰很可能打到例行賽最後一天。