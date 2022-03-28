台中市南屯區28日上午發生一起兩歲女童疑遭線纏繞脖子的意外，家人發現時已無生命跡象，警消獲報到場立即對女童施予CPR搶救，立即送到林新醫院，隨後又轉送台中榮總急救，詳細原因仍有待警方進一步調查釐清。

台中市消防局28日上午8時27分獲報南屯區忠勇路有名2歲女童無生命跡象，8時33分春社分隊、救護車到場救援，但女童疑因脖子被線纏繞致呼吸困難，經現場施予CPR搶救後，緊急送林新醫院，後又轉送台中榮總繼續搶救中。

這名在保母家的2歲女童，早上被發現頸部遭繩子繞住，一度無生命跡象，初步了解是背包的繩子繞住頸部，幸經急救後，恢復呼吸心跳，目前還在治療中。

這起幼童遭繩子繞頸意外，兩歲女童當時在為43歲的葉姓保母家中，保母向警方供稱，上午女童家長送來小孩後，即將小孩安置在安全圍籬裡面，當時謝姓女童及另外3名孩子一起玩。

但葉姓保母去廁所一下子的時間，發現女童疑似自行攀爬安全圍籬，拉扯吊在旁邊的背包背帶，疑似不小心纏繞到頸部造成一度窒息。

據了解，葉姓保母為合格的保母，另3名小孩平安無恙，事發原因有待相關單位釐清。

社會局針對葉姓保母是否違反兒少保護法相關規定，將立即進行調查。