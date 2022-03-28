今早的雨被網友形容「像颱風一樣」，天氣風險指出，旺盛對流移入台灣陸地，加上閃電助威，導致嘉義以北有顯著降雨。而這波對流，就是從大陸福建、廣東一帶移出來的，雨有時會連下好幾小時，有時又有空檔，天氣相當不穩定。

「出門上班像打仗一樣」，許多上班族今早通勤，被「雷聲大雨點也大」的雨搞得有些狼狽，直呼很久沒遇過這種雨了。天氣風險表示，今早對流以中部為主，台中、彰化、苗栗最明顯，再來擴展到新竹、桃園，雙北次之。

「這樣的降雨如果以梅雨季的對流鋒面、午後雷陣雨甚至颱風外圍雲系來看，時雨量並不算大，但仍相當有感」。

天氣風險指出，大雨主因為福建、廣東發展出來的系統東移到台灣上空，搭配東北風，導致被激發起來的對流一波波移入，雲系盤據下的天氣，非常不穩定。

預估周二有機會出現空檔，周三下半天又有鋒面接近，天氣再度轉濕冷，整體表現很像上周末的型態，真正回暖穩定，恐怕要等到下月初了。