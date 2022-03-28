上海市昨(27日)晚間宣布，自今(28日)起進行分區分批封控，封控區內所有社區將實施封閉式管理，所有人員不得外出。而微博則是傳出民眾湧入超市搶購物資的畫面，其中更有人疑似為了搶菜而爆發肢體衝突。不過，該影片並未經過官方證實，尚無法得知畫面來源詳情。

據上海相關規定，封控區域內，住宅社區實施封閉式管理，所有人員足不出戶，人員和車輛只進不出。保障基本生活必需的外賣、快遞等實行無接觸配送，不得進入住宅社區。

從微博上瘋傳的畫面中可見，不少人都趕緊湧入超市搶購物資，有網友要到超市要購買物資時，發現多排貨架上已經全空，都被搶光了，一走到蔬菜區時，則是見到有2名男子疑似為了購買蔬菜等商品，直接在超市內大打出手、爆發肢體衝突，有人則是緊急將2人拉開。另外還有許多顧客為了搶菜，也是擠成一團，畫面相當驚險。

而針對上海疫情，上海市疫情防控領導小組醫療救治組組長鄔驚雷今強調，上海市機場、鐵路、國際客貨運正常運行。在醫療服務方面，他說，已專門製定了工作方案，要求各醫療機構要切實保障急診綠色通道的暢通，特別保障產科、兒科、發燒門診等，並提供應急的基層醫療機構，做好各區的定點醫療機構支撐。