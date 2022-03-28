中國COVID-19本土疫情蔓延，上海今天起分區、分批封控，半導體封測廠日月光投控表示，配合當地政府政策嚴格管理，營運影響如物流成本增加、員工關懷成本增加，對營收影響相當有限。

中國COVID-19本土疫情蔓延，上海疫情清零壓力大，剛完成一輪全市居民核酸檢測不久，27日晚間宣布將從今天凌晨5時起，展開新一輪的全市核酸篩查，且封控區內將暫停地鐵等公共運輸。

日月光投控旗下環旭電子在上海廠區情況受到關注，日月光投控上午接受中央社記者詢問時回應，配合當地政府政策嚴格管理，營運影響例如物流成本增加、員工關懷成本增加，對營收影響相當有限。

根據環旭電子官網資料，環旭在上海浦東新區張江高科技園區內設有張江廠、盛夏廠、金橋廠等。

其中，環旭上海張江廠提供客戶包括微小化尺寸與客製化產品、系統化生產的端對端解決方案；環旭相關企業環維電子的盛夏廠，位於上海浦東新區的張江高科技園區，主要提供智慧型可穿戴式裝置設計與製造服務；此外，環維電子旗下金橋廠位於上海浦東新區的金橋加工出口區，也提供智慧穿戴裝置設計與製造服務。（編輯：張良知）