女星向語潔演出過各台連續劇、偶像劇，還曾在《海派甜心》中飾演羅志祥的姐姐，演藝成績不俗，但向語潔早在2012年跟金融才子林超驊結婚後，就毅然淡出演藝圈，多年來毫不戀棧鎂光燈，直到最近帶著一雙兒女拍攝知名英國服飾品牌童裝型錄，才難得露面，而連這件事，都跟老公有關。

據《鏡週刊》報導，向語潔過去在戲劇圈發展有不錯的成績，但據說是公婆行事低調，她也願意專注在家庭上，而向語潔在放下演藝工作前，曾被命理師斷言旺夫，婚後似乎驗證此話為真，因林超驊在成為人夫10年之間，一路爬升到投資巨擘，如今旗下有著百億公司，不但是台茂購物中心的產權所有人，其「樂富一號」更是全台最大的不動產信託公司，身家N級跳。

這回向語潔帶著9歲愛女與6歲愛子給服飾品牌拍型錄，一來覺得給小孩留個回憶也不錯，再者品牌代理商是老公的球友，她才答應邀約，孩子們拍完照，她還順帶消費了一波，據悉她非常用心栽培一雙兒女，孩子們才華洋溢，女兒自小學畫，常在繪畫比賽拿獎。

向語潔淡出螢光幕多年來，仍有人找她拍戲，甚至邀她到大陸上節目擔當特別來賓，這事她也跟老公商量，但林超驊一聽酬勞行情，覺得投資報酬率太低，不值得放下孩子數天去做，她自己也捨不得跟小孩分開，所以一直都沒答應。

至於如今向語潔過著怎樣的豪門生活，她透露孩子堅持一放學就要見到她，所以她都是親自接送，一雙兒女平時很乖巧，讓她在照顧孩子上得到很大的成就感，老公也相當注重家庭，再怎麼忙都會抽時間陪女兒溫習功課，向語潔表示，可能夫家人學歷都很高，公公還是退休法官，林超驊則是拿下美國史丹佛大學土木工程學博士學歷，因此相當重視後代的教育。

而結婚這10年，向語潔透露經營婚姻的撇步，她表示自己全心全意陪伴小孩，讓另一半看見自己的付出，也跟老公約好，再怎麼忙，周末就是家庭日，林超驊禮拜六一早打完球，一定回家陪小孩，而孩子們似乎遺傳家族好學精神，動態、靜態才藝都有興趣，向語潔看孩子喜歡什麼就馬上安排，一個月投資孩子學習就花了數十萬，但夫妻倆毫不手軟，用盡全力栽培後代。