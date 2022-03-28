桃園機場3月11日遭兩人闖入偷剪電纜，造成第二航廈大停電，經查是包商工人以油壓剪試圖剪斷桃機11Kv電纜變賣。立委表示，重大工程的工人會去剪電纜令人不解，也反映臨時工的職安教育不足，除了檢調，勞動部應積極介入。勞動部坦承，因為檢察官已介入調查，因此職安署沒有介入，承諾會透過持續監督及宣導，讓雇主具體落實職安教育。

立法院社福及衛環委員會今日邀請勞動部就「因應近期重大職業災害事件111年度勞動檢查規劃報告」進行專題報告，並備質詢。

民進黨立委蘇巧慧表示，近期桃園機場兩名臨時工人偷剪電纜造成機場大停電，這個案件看起來是無知識、有犯意、無傷亡，因此歸為單純刑事案件，但萬一是在上班時間犯案又出現傷亡，是否算是職災？

蘇巧慧指出，各界質疑為何這樣重大工程的工人，會沒知識到用油壓剪去剪高壓電纜，而且兩名犯案者是臨時工，臨時工沒有職安知識反映出相關訓練的欠缺，勞動部應該介入調查。

職安署長鄒子廉坦承，本案因為無人傷亡，檢察官也已介入調查，因此職安署沒有介入。

根據近年重大職災死亡人數統計，107年總人數285人，營造業佔124；108年總人數318人、營造業168人；109年總人數313人、營造業145人。

110年為營造業減災加強年，重大職災死亡總人數277人、營造135人，且千人發生率降到新低。

蘇巧慧指出，這幾年職災預防用了很大心力，近三年有在下降，但最大的比重還是在營造業，而營造業死亡人數有1／3到一半是新進一個月以下的員工，也就是臨時工，缺工是國內普遍面臨的嚴峻問題，缺工下能找到工人就不錯了，但勞動部應努力降低新進一個月以下者的職災。

許銘春表示，營造業職災死亡率較其他職業高，工人應該具備專業的職安訓練，會持續透過監督、檢查、輔導、宣導讓雇主落實職安教育，若沒有做好員工訓練而發生職災，一定會嚴懲負責人。