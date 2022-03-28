看準偽出國商機，加上近年受韓流文化影響，國人喜愛韓食比例激增，台北花園大酒店饗聚廚房於4月推出「韓國美食節」活動，平日午、晚餐及假日下午茶每位699元＋10％，假日午、晚餐每位899元＋10％，COSMOS CLUB會員享平日午、晚餐買一送一專屬優惠，多樣韓式經典特色佳餚美味上桌，讓味蕾饗遊韓食。

天成飯店集團品牌行銷公關處總監趙芝綺表示，喜愛韓國料理的民眾與日俱增，加上一價吃到飽的自助百匯向來是國人聚餐的最佳首選，為積極搶攻偽出國美食商機，饗聚廚房特別推出韓國美食節活動，餐檯上提供多樣化的韓國特色料理，搭配下載飯店COSMOS CLUB APP享平日買一送一的專屬優惠，可望刺激春季餐飲商機，預估可帶動1~2成業績成長。

台北花園大酒店饗聚廚房To-Gather Kitchen以無國界料理為主題，匯集中式、西式、泰國、日本、馬來西亞、越南等多國特色自助百匯，含括最受消費者喜愛的海鮮料理、生魚片、沙拉區、現做料理、甜點區等共有50多款菜色輪替登場。

本著美味再升級、升級不加價的精神，此次限時推出多款韓國道地特色美饌，包含：原味烤五花肉、韓式豬骨湯、炸醬麵、部隊鍋、醬味炸雞、韓國人蔘雞湯、春川辣炒雞、石鍋拌飯、辣炒年糕、海鮮煎餅、及特色小菜等多樣經典美食，餐檯不只增加餐點選項，也將質量提升，提供多元菜色選項，每日限量手搖鈴私房創意料理、DIY料理區、哈根達斯冰淇淋、經典飲料及各式啤酒暢飲，讓饕客享受美食之餘體驗濃濃偽出國氣氛，盡情享受飯店主廚團隊精心研發的各式韓國道地佳餚，豐富感官體驗。

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