東海大學地方自治研究中心針對台中市政總體檢，28日公布民調分析結果，執行長潘兆民表示，台中市長盧秀燕執政將近3年半，目前為施政成果期，其中，民眾對盧團隊推動的雙十公車、中捷綠線開通打通大智路最有感，另民眾最關切的還是中火轉型，取消老舊燃煤機組讓天然氣上線，是民眾最期待的事。

地方自治研究中心執行長潘兆民指出，針對台中市長盧秀燕上任3年多的施政進行市政總體檢，調查發現，台中市民對盧秀燕市長的信任度與滿意度為69.4％、71.2％顯示盧的執政作為獲得多數台中市民認同、這個趨勢較有利於盧爭取連任。

潘兆民說，台中市優先重大建設排序，首要為捷運藍線快通車，支線穿越山、海、線貫穿為主要交通命脈，另東豐快速道路的興建等；雙十公車還需要時間繼續推動要把捷運、公車族喚回，對台中市交通是加分的作用。

台中科技大學國貿系李隆生教授指出，盼盧秀燕大刀闊斧、克服萬難，參考台北交通建設，如捷運及大眾交通系統網的連結，打造大眾交通運輸給人便捷、準時、平價、乾淨形象，建議讓機車及開車族成本提高，可改善交通壅塞狀況，讓市民對交通建設更有感。

前民政局長王秋冬說，他認為台中市民在大眾交通運輸的要求蠻高，如果前任市長林佳龍沒有把BRT停掉那會更好，民眾搭大眾交通運輸意願會更好，這次民調「用腳投票」結果，讓市府快速針對市民的需求，創造台中市更好的交通環境。