高雄化工廠傳播鏈＋2 陳其邁14：30開記者會說明 10:482022/03/28 中時 洪浩軒 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 高雄28日新增2例本土確診個案，幸虧均非新案，而是前鎮化工廠的匡列對象在隔離期間發病確診，目前該傳播鏈累計共造成21人染疫。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國內新冠肺炎疫情持續延燒，高雄28日新增2例本土確診個案，幸虧均非新案，而是前鎮化工廠的匡列對象在隔離期間發病確診，目前該傳播鏈累計共造成21人染疫，高市府防疫團隊將於下午2時30分舉辦防疫記者會說明疫情現況及疫苗施打情形。 基隆警察群聚燒到新北 侯友宜證實 永和1警確診 台東疫情擴大？快篩站再驗出10人陽性 #新冠肺炎 #台灣 #高雄 #前鎮 #化工廠 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 化工廠群聚案5460人採檢結果出爐！陳其邁曝「恐還有確診者」 12:142022/03/25 生活 簡秀枝》高美館「關鍵典藏」如虎添翼 09:072022/03/26 生活 恐有新傳播鏈！高雄單日13人確診 海量足跡曝光 11:502022/03/24 生活 疫情南北燒 檢疫降為7天 陳時中：沒有時間表 04:102022/03/27 生活新聞 高雄化工廠案匡5460人均採陰 邁：恐還有確診者 04:102022/03/26 生活新聞 高雄傳雙位數確診 前鎮區某高中1染疫 全班送集檢所 09:432022/03/24 生活 大林蒲第二次遷村說明會 居民酸陳其邁推動牛步 13:412022/03/27 生活 高市府牽線 倡議國際數位城市鏈結 04:102022/03/25 財經要聞 高市推無障礙設施改善 讓行動不便民眾更便利 15:382022/03/25 生活 工商社論》兩岸和則兩利，爭則兩傷 從三角貿易創歷年新高談起 04:102022/03/28 財經要聞 找不到感染源 陳時中點名3條傳播鏈要密切注意 14:562022/03/27 生活 東航廣西空難 展開罹難者DNA比對 04:102022/03/26 產業財經 台中華興虐童案 家長批負責人卸責 04:102022/03/27 地方新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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