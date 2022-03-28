國內新冠肺炎疫情持續延燒，高雄28日新增2例本土確診個案，幸虧均非新案，而是前鎮化工廠的匡列對象在隔離期間發病確診，目前該傳播鏈累計共造成21人染疫，高市府防疫團隊將於下午2時30分舉辦防疫記者會說明疫情現況及疫苗施打情形。